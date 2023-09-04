 رفض دعوى عزل «البناني» من منصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك

رفضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية بمجلس الدولة)، الدعوى المقامة من المحامي أحمد سعيد محمد عبد الرحيم خطاب، ضد الدكتور وزير الشباب والرياضة بصفته، التي طالب فيها، بعزل مصطفى حمزة البناني، بصفته المدير التنفيذي لنادي الزمالك.

الاستعانه بأحد رموز الزمالك

وأضاف مقيم الدعوى: «كان من الأصلح الاستعانة بأحد رموز نادي الزمالك، بدلا من الاستعانة بشخص آخر، ونحن لا نتعرض لشخص المطعون ضده الثالث، فهو قيمة وقامة، ولكن ما نطعن فيه هو فكرة الصالح العام بأن أستعين بشخص بعيد كل البعد عن نادي الزمالك، وقد يمثل ناديا آخر، وهو المعروف لشخصه الكريم، فلا تتوافر المصلحة الخاصة لنادي الزمالك، فكان من الأولى بالجهة الإدارية، ورعاية للمصلحة العامة لنادي الزمالك، الاستعانة بأحد كوادرها التنفيذية».