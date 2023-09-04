حالة واحدة لتسوية المعاش بنسبة 80% قبل الوصول للستين.. خبير يوضح

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حالات صرف المعاش، ونسب صرف المعاشات، وفقا للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وأجر الاشتراك السنوي، كما وضع القانون بعض الاستثناءات للحصول على المعاش.

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن هناك حالات حدد فيها القانون تسوية المعاش قبل بلوغ سن المعاش القانوني.

متى يتم تسوية المعاش بنسبة 80%؟

وأوضح عبد المجيد، في تصريحات لـ«الوطن» أن الحالة التي يتم فيها تسوية المعاش بنسبة 80% قبل وصول سن الستين، إذا نشأ عن إصابة العمل التي تعرض لها المؤمن عليه، عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (80%) من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، موضحا أن هذه النسبة تزداد بمعدل بنسبة (1٪) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما، وذلك في حال إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزء من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وأضاف الخبير القانوني، أن المادة 52 من القانون حددت نسبة المعاش في حال إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ(35٪) فأكثر يستحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.

زيادة المعاش

ولفت محمد عبد المجيد، إلى أنه إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.