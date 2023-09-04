تنفيذ مشروع الممشى السياحي في مدينة أبو سمبل بنسبة 40%

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه الدكتورة غادة أبو زيد، بمتابعة مشروع إنشاء الممشى السياحي في مدينة أبو سمبل السياحي بطول 600 متر، بعد تنفيذ 40% منه حتى الآن بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 24 مليون جنيه، بفضل دعم وزارة السياحة والآثار.

وتابعت الدكتورة غادة أبوزيد أعمال مشروع إنشاء حديقة في وسط المدينة على مساحة 800 متر مربع، خلال زيارتها، مشددة على ضرورة الانتهاء من المشروع في موعده المحدد.

ممشى أهل مصر

كما تشهد مدينة إدفو شمال محافظة أسوان تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، إضافة إلى تركيب أراجيح وأعمدة إنارة ديكورية تُعبر عن هوية المحافظة، مع إنشاء مقهى وحمامات عامة مجهزة لاستخدام المواطنين ذوي القدرات المختلفة وزوار الممشى السياحي.