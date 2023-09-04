قبل حفله اليوم.. أبرز لقطات ليلة ياسين التهامي العام الماضي في القلعة

«والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مربوط بأنفاسي» ينتظر جمهور مهرجان القلعة من العام إلى التالي الاستمتاع بليلة صوفية يشدو فيها الشيخ ياسين التهامي بابتهالاته الدينية التي تخلق حالة روحانية ينفصلون فيها عن العالم المحيط والذوبان مع كلمات «أكاد من فرط الجمال أذوب» واحد من أشهر ابتهالاته.

اليوم.. ياسين التهامي يشدو في مهرجان القلعة

ومساء اليوم سيكون الجمهور على موعد مع اللقاء المنتظر مع الشيخ ياسين التهامي هذا العام ضمن فعاليات مهرجان القلعة الـ 31 سينطلق فى تمام الساعة العاشرة مساء، حيث كان لهم لقاء معه العام الماضي ضمن فعاليات الدورة الـ 30 عام 2022 وكانت واحدة من أنجح ليالي المهرجان التي توافد عليها جمهوره ومحبوه بأعداد كبيرة، فبمجرد أن تدخل قلعة صلاح الدين ستعرف على الفور بأنها ليلة التهامي فستجد الصعايدة يملأون المكان والبسطاء يتوافدون من كل المحافظات، ومنهم مَن يحرص على ارتداء زيه المميز الجلباب والعمة ويحملون صورا له .

ياسين التهامي يطلب من جمهوره عدم التصفير

فقد أمتع جمهوره ليلة الدورة الثلاثين العام الماضي بمجموعة من ابتهالاته التى قبل أن يقدمها طلب من بعضهم والذي رحب به بالتصفير بأن يتوقفوا عن هذا الأمر وفهم الجمهور بأنه يطلب ذلك ليستمتعوا بالإنشاد والروحانيات التى قدمها خلال الحفل ومنها «أكاد من فرط الجمال أذوب»، والتي ذاب الجمهور مع كلماتها فهي واحدة من أشهر ابتهالاته التي يقدمها وكذلك «شربنا على ذكر الحبيب مدامة» ليستكمل بعد ذلك «قمر سيدنا النبي» و«يا بت جمالك» و«يا ليل يا أبو الليالي» وعدد آخر من مواويله وابتهالاته، كما قدم خلال حفله الأغنية الشهيرة «فكروني» للست أم كلثوم.

ولم يحضرها فقط الجمهور ولكن حرص عدد من الشخصيات العامة على حضورها كان من بينهم نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي والسيناريست ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز.