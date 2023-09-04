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عالم بالأزهر: «لو فرجت كربة عن إنسان لا يخذلك الله أبدا»

كتب:

منى صلاح
08:17 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
الشيخ أبو اليزيد سلامة

الشيخ أبو اليزيد سلامة

أوضح الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، كيفية التعامل مع الإنسان المكروب أو المأزوم، مستشهدا بقول السيدة خديجة رضي الله عنها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءها من الغار بعد أن رأى جبريل، وكان الحبيب النبي خائفا مضطربا، وقال لها: «لقد خشيت على نفسي».

وأضاف «سلامة» خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ السيدة خديجة طمأنت رسول الله ببضع كلمات تواسيه فيها: «كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنَّك لـ تصل الرحم وتُكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر»، أي وأنت تساعد الناس فالله لا يخزيك أبدا، وليكن في معلوم الجميع طالما تقف مع الناس لن يتخلى الله عنك ولن يتركك.

 الأفعال الطيبة تُنجي صاحبها

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنه لو فرجت كربة عن إنسان لا يخزيك أو يخذلك الله أبدا، وهو ما يؤكد أنَّ الأفعال الطيبة تُنجي صاحبها وتذكره بأن الله لن يضيعه، موضحاً أنَّ الكرب هو كل ما يحمله الإنسان من هم ويجعله في غم شديد.

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