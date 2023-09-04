حكم تكرار قراءة الآيات والسور نفسها بعد الفاتحة في كل صلاة.. أمين الفتوى يوضح

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تكرار قراءة نفس الآيات والسور بعد الفاتحة في كل صلاة، موضحا أنَّه للجواب عن السؤال نرجع إلى ما كان يفعله النبي محمد - صلى الله عليه وسلم – إذ كان ينوع في صلاته ويبتعد عن قراءة آيات معينة في صلوات بعينها.

كمال: سيدنا محمد قرأ بسورة البقرة في صلاته وبالسور الأخرى

وأضاف «كمال» خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج «فتاوي الناس» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ النبي– صلى الله عليه وسلم – حرص في قراءاته للقرآن في الصلوات على التنويع بين السور، فمرة يقرأ بآيات من سورة البقرة ومرة بآل عمران ومرة بالنساء وهكذا.

الصلاة وآيات القرآن الكريم

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي محمد صوات الله وسلامه عليه، كان يقرأ بكل آيات القرآن الكريم في صلاته، وذلك ليوصل إلينا معنى كبير وهو التعلق بكتاب الله وأن نحب القرآن المنزل من عند ربنا – سبحانه – على قلب سيدنا النبي، مؤكداً أنَّ القراءة في الصلاة تثبت الحفظ، فإذا أردت أن تكون حافظاً للقرآن الكريم فأقرأها في صلواتك لأن فيها خشوع وتتابع.