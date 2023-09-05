5 سلع أساسية انخفض سعرها خلال أسبوع.. السر في الأعلاف

شهدت أسعار 5 سلع أساسية، تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حتى اليوم الثلاثاء 5 من سبتمبر، نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من الدولة من أجل تخفيض أسعارها، تطبيقا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، للتخفيف عن كاهل المواطن، إذ تؤثر هذه السلع بشكل كبير ويومي على حياة المواطن، لاستخدامها بشكل دوري.

ونرصد في هذا التقرير، السلع التي انخفضت أسعارها خلال الأسبوع الحالي، قبل وبعد التراجع، وفق ما أعلنته الجهات المعنية.

تراجع أسعار الأعلاف

تراجعت أسعار الأعلاف بشكل مستمر منذ شهر مايو الماضي، بسبب الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، مما أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن والبيض وبعض السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، وانخفضت أسعار الأعلاف أمس بقيمة 500 جنيه، وفقا لما قاله سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات لـ«الوطن».

تراجع أسعار الخضروات

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضروات شهدت الأربعاء الماضي، تراجعا ملحوظا في الأسواق المصرية، إذ تراجع سعر كيلو الطماطم بمقدار جنيهين وذلك بسبب وفرة المعروض نتيجة بدء العروة الصيفية.

تراجع أسعار اللحوم

وأكد سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين في غرفة القاهرة لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم تراجعت أول أمس الأحد، داخل محلات الجزارة بقيمة وصلت إلى 20 جنيها، حيث ساهمت الإفراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف، في تراجع الأسعار، بالإضافة إلى أن الفترة الحالية تشهد محلات الجزارة تراجعا بالنسبة للقوة الشرائية، في ظل أن هناك توقعات بمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة.

تراجع أسعار الأسماك

كما شهدت أسعار السمك الجمعة الماضية في مختلف الأسواق والمحلات تراجعا في بعض الأنواع، ويأتي من أبرزها انخفاض سعر كيلو البلطي الأكثر إقبالا في الأسواق المصرية.

تراجع أسعار الأرز

وسجلت أسعار الأرز الفترة الحالية في الأسواق، انخفاضا ملحوظا، يرجع سببه إلى بدء موسم حصاد الأرز منتصف شهر أغسطس الماضي، حيث تراجع سعر أرز الشعير بقيمة 1000 جنيه، خلال أسبوع واحد، ليسجل سعر طن أرز الشعير رفيع الحبة 11200 جنيه، والأرز البلدي 18900 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك ما بين 19 و22 جنيها، وفقا لما صرح به حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين لـ«الوطن».