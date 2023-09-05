وصول أول رحلة لشركة مصر للطيران من القاهرة إلى بورتسودان

وصلت منذ قليل، أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة مصر للطيران الناقي الوطني، إلى مدينة بورتسودان بعد إقلاعها من مطار القاهرة فجر اليوم، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، أولى رحلات شركة مصر للطيران، في طريقها إلى مدينة بورتسودان، التي تعد الرحلة الأولى، ضمن أحدث خطوط الناقل الوطني المصري «مصر للطيران»، حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية».

يأتي ذلك ضمن خطة الشركة للوجود في السودان، وتسيير الخطوط الجديدة إلى العديد من الوجهات، لتسهيل نقل المواطنين بين مصر وبعض المدن السودانية، إذ تصل رحلات مصر للطيران إلى نقطتين في السودان.

فتح باب الحجز أمام المواطنين

وتم فتح باب الحجز بالفعل أمام المواطنين على متن رحلة مصر للطيران، بين مطار القاهرة الدولي ومطار مدينة بورتسودان، منذ بداية الشهر الحالي، ويعد خط مدينة بورتسودان من الخطوط الواعدة خصوصا تجاريا، وفق «القاهرة الإخبارية».

ويمكن حاليا لمواطني البلدين حجز تذاكر سفرهم من مكاتب الشركة أو وكلاء السفر أو الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية «مصر للطيران».