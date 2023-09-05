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ارتفاع طلبات اللجوء إلى أوروبا بنسبة 28% في النصف الأول من 2023

كتب:

هانى حسن
09:47 ص | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
اللاجئون في أوروبا

اللاجئون في أوروبا

ذكرت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن طلبات اللجوء في دول التكتل في النصف الأول من العام 2023، ارتفعت بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة

وأوضحت الوكالة أنّ دول الاتحاد استقبلت 519 ألف طلب لجوء في الفترة من يناير حتى يونيو، مُتوقعة أنّ «الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة، بحسب الميول الحالية»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

ويُشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون، النسبة الأكبر من طالبي اللجوء الرئيسيين بـ44% من الطلبات.

وتُعد طلبات اللجوء في النصف الأول هي الأعلى لهذه الفترة من السنة منذ 2015-2016، إذ بلغت طلبات اللجوء 1.3 مليون طلب في 2015، و1.2 مليون في 2016، و994.9 ألف في 2022.

وكانت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات بـ30% من المجموع، ما يتجاوز نسب إسبانيا 17% وفرنسا 16%. 

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