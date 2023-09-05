محافظات تسجل أعلى درجة حرارة الثلاثاء.. تصل لـ41

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل عدد من محافظات الجمهورية أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء، وبلغت أعلى درجة حرارة اليوم 41 درجة مئوية.

وسجلت أسوان وأبو سمبل والوادى الجديد أعلى درجة حرارة اليوم بـ41 درجة مئوية، فيما بلغت درجات الحرارة المحسوسة 42 درجة، وسجلت الأقصر وقنا 40 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

حالة الطقس

وسجلت سوهاج 39 درجة مئوية والمحسوسة 41 درجة مئوية، وسفاجا 39 درجة مئوية والمحسوسة 42 درجة مئوية، وأسيوط والمنيا 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية، والغردقة ومرسى علم ورأس غارب 38 درجة، وشرم الشيخ 38 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

وعن حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، خلال ساعات النهار وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.