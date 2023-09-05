تحرير 9 محاضر لمنشآت غذائية مخالفة في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر، حملة مكبرة وتفتيشية على عدد من المحلات التجارية لبيع السلع الغذائية، والمخابز والأفران بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في محافظة الدقهلية لرصد المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

نتائج الحملة على المنشآت الغذائية في منية النصر

ونفذ محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة تموين منيح النصر بالمرور على عدد من المحلات التجارية والمنافذ والمنشآت الغذائية بالإضافة للمرور على المخابز البلدية لحل أي معوقات أو مشاكل تواجه المواطنين بخصوص توفير الخبز المدعم والتأكد من ضبط الأسعار وإعلانها أمام المواطنين.

وكشف بيان صادر عن المركز أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر لبيع المثلجات بدون تصريح، و5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، تحرير عدد 3 محاضر لوجود نقص فى اشتراطات النظافة الصحية، وإعدام 20 كيلوجراما من الأغذية غير المحتفظة بخواصها الطبيعية، وتم إعدام 5 لتر زيت مستعمل متغير الخواص وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وكذلك تم مخاطبة الجهات المعنية بعدم التراخيص ونقص الاشتراطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ورصد المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق تحت تصرف النيابة العامة.

استمرار حملات المرور والتفتيش في منية النصر

وشدد رئيس مجلس مدينة منية النصر على استمرار حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية بنطاق المركز ومتابعة حسن سير العمل وانتظامه بالمخابز ومستودع الدقيق الرئيسى والمحلات وبدال تموين السلع الغذائية ومحطات تموين الوقود والتشديد على وصول الدعم لمستحقيه.

تكثيف حملات الرقابة التموينية بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين، حرصا على صحتهم وسلامتهم والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وحزم وهناك حملات سيتم تنفيذها على المخابز والأفران، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وكافة الجهات المعنية، التي تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم بالمواصفات الصحية السليمة، والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية المعروضة من حيث الصلاحية للاستهلاك الآدمي حرصاً على سلامة وحياة المواطنين.