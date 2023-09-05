«مستقبل وطن»: مؤتمر الصحة فرصة مهمة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي تستضيفه مصر فرصة لعرض إنجازات مصر في القطاع الصحي، ويسهم في الوصول إلى حلول دولية حول تحسين الخدمات المقدمة للمرضى والتطور السكاني، لافتا إلى أهمية الموضوعات التي ستناقش في المؤتمر، وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، بجانب إطلاق الاستراتيجية العامة للصحة في مصر.

مناقشة دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية

وأضاف أن المؤتمر العالمي للسكان يتضمن قضايا تعد على رأس أولويات المواطن في أي دولة في العالم، خاصة أن من أبرز قضايا المؤتمر مناقشة دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية، وكذلك بحث التحديات والإنجازات في مجال مرض التصلب العصبي المتعدد في مصر، ومناقشة تجربة أمانة المراكز الطبية، الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الطبية لمرضى الأورام، بالإضافة إلى إيجابيات عمليات زرع نخاع العظم كحجر الزاوية لتحسين البقاء على قيد الحياة.

إقامة المؤتمر في مصر

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المؤتمر يتضمن أيضا مناقشة أهداف مشروع المحور والأقمار الصناعية لتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، مؤكدا أن أهمية المؤتمر تنبع من أنه مؤتمر متنوع وشامل ويتناول كل القضايا الصحية، حيث يشمل 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، كما يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصًا، حيث بلغ عدد المسجلين 8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم.

وأشار إلى أن إقامة هذا المؤتمر في مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد حجم اهتمام الدولة المصرية بالملف الصحي، وكذلك بمواجهة قضية الانفجار السكاني التي لم تعد قضية محلية فقط بل أصبحت عالمية، تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهتها والحفاظ على الموارد الطبيعية في كل الدول من خطر الزيادة السكانية.