الأوراق المطلوبة للتقديم في نظام الدمج لذوي الهمم بالمعاهد الأزهرية بالشرقية

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس إدارة المنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تقرر فتح باب التقدم بنظام الدمج التعليمي للطلاب ذوي الهمم، لجميع الصفوف الدراسية من المرحلة الأولى لرياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوى للعام الدراسي 2023- 2024، اعتبارًا من اليوم حتى 30 نوفمبر المقبل.

المستندات المطلوبة للتقديم

وقالت عبير عبد الحليم، مسؤول الدمج بالمنطقة، إن المستندات المطلوبة للتقديم هي بطاقة الخدمات المتكاملة للتلميذ أو الطالب المتقدم للدمج، ومقياس ذكاء حديث ستانفورد بينيه الصورة الرابعة أو الخامسة (جهة حكومية)، وتقرير طبي شامل صادر من جهة حكومية. وشهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر، وطلب التحاق بنظام الدمج التعليمي.

اختلاف التقارير الطبية من طالب لآخر

وأشارت مسؤول الدمج بالمنطقة إلى أن التقارير الطبية المطلوبة تختلف من طالب لآخر، طبقًا للحالة الصحية ونوع الإعاقة لكل طالب، فالمطلوب لطلاب ذوي الإعاقة البصرية (تشخيص طبي للحالة - رسم كهربائي للشبكية والعصب البصري - قياس حدة البصر)، وبالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة السمعية مطلوب (مقياس سمع - فحص اتزان - قياس استجابة سمعية - اختبار وتقييم سمعي كامل باستخدام السماعة لتحديد مدى الاستفادة من السماعة الطبية).

وأشارت «عبدالحليم» إلى أن المطلوب لذوي الإعاقة الذهنية سواء بسيطة وجميع المتلازمات التابعة لها وبطيء التعلم تقرير طبي شامل يتضمن اختبار الذكاء باستخدام مقياس ستانفورد بينيه، ومقياس السلوك التكيفي على ألا يقل القصور عن مجالين من المجالات السلوكية، بينما المطلوب للطلاب المصابين باضطراب طيف التوحد (استخدام إحدى أدوات تشخيص التوحد كارز 30-36 وجليام 80-110 - اختبار ذكاء باستخدام مقياس ستانفورد بينيه).

وبالنسبة للطلاب المصابين باضطراب التواصل مطلوب (تقرير طبي عن اللغة والكلام– مقياس سمع)، وبالنسبة للطلاب المصابين باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة (اختبار كونرز- تقرير طبي يشمل نتائج الاختبارات النفسية، موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال).

أما الطلاب المصابون باضطراب صعوبات التعلم المحددة فمطلوب منهم (اختبار إلينوي أو أحد الاختبارات المتعددة مايكل بست - مقياس الدكتور عادل عبد الله - مقياس الدكتور فتحي الزيات - تقرير طبي يشمل الأداء الوظيفي للمخ ونتائج الاختبارات النفسية موضحا بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال).

التوسع في تطبيق نظام الدمج

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر الشريف بالتوسع في تطبيق نظام الدمج ليشمل كافة المراحل الدراسية.

الجدير بالذكر أن منطقة الشرقية الأزهرية حددت في وقت سابق 5 معاهد بكل إدارة تعليمية للمرحلة الابتدائية لتطبيق نظام الدمج بهم، أما بالنسبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية فسوف يتم تحديد ثلاثة معاهد للبنين وثلاثة معاهد للفتيات.