مواعيد القطارات المكيفة «القاهرة - أسوان» على مدار اليوم

تتيح هيئة السكك الحديدية للمواطنين الراغبين في السفر عدد كبير من القطارات يوميًا، خاصة المواطنين الذين يرغبون في السفر من القاهرة إلى اسوان والمدن الأخرى في الصعيد.

وتأتي هذه الزيادة في إطار تطوير الهيئة القومية للسكة الحديد، حيث تعمل الهيئة جاهدة على تحسين خدمات النقل بالسكك الحديدية في صعيد مصر.

وترصد الوطن مواعيد القطارات المكيفة للمسافرين من القاهرة إلى أسوان وبعض محافظات ومدن الوجه القبلي بالمواعيد وأرقام القطارات:

- قطار رقم 982 مكيف القاهرة

- أسوان يغادر في الساعة 12.00 ظهرًا.

- قطار رقم 986 مكيف القاهرة

- الأقصر يغادر في الساعة 13.00 ظهرًا.

- موعد قطار رقم 970 مكيف بور سعيد

- سوهاج هو الساعة 14.00 ظهرًا.

- موعد قطار رقم 990 مكيف القاهرة

- سوهاج هو الساعة 16.00 عصرًا.

- قطار رقم 2006 مكيف القاهرة- أسوان يغادر في الساعة 17.15 عصرًا.

- موعد قطار رقم 2012 مكيف القاهرة- أسوان هو الساعة 17.30 عصرًا.

- قطار رقم 872 مكيف القاهرة

- أسيوط يغادر في الساعة 17.45 عصرًا.

- موعد قطار رقم 988 مكيف القاهرة

- أسوان هو الساعة 19.00 مساءً.

- قطار رقم 2014 مكيف القاهرة

- أسوان يغادر في الساعة 21.00 مساءً.

- موعد قطار رقم 976 مكيف القاهرة

- أسوان هو الساعة 21.30 مساءً.

- قطار رقم 996 مكيف القاهرة

- أسوان يغادر في الساعة 22.00 مساءً.

- موعد قطار رقم 890 مكيف القاهرة

- سوهاج هو الساعة 23.30 مساءً.

- قطار رقم 974 القاهرة

- الأقصر يغادر في الساعة 5.30 صباحًا.

- موعد قطار رقم 1006 القاهرة

- سوهاج (روسي) هو الساعة 6.00 صباحًا.

- موعد قطار رقم 80 القاهرة

- أسوان هو الساعة 8.30 صباحًا.

- موعد قطار رقم 1004 القاهرة

- أسوان هو الساعة 9.30 صباحًا.

- موعد قطار رقم 160 القاهرة

- الأقصر هو الساعة 12.15 ظهرًا.

- موعد قطار رقم 972 القاهرة

- أسيوط هو الساعة 14.20 ظهرًا.

- موعد قطار رقم 188 القاهرة

- أسوان هو الساعة 18.00 مساءً.

- موعد قطار رقم 1014 القاهرة

- أسوان هو الساعة 18.50 صباحًا.

- موعد قطار رقم 1012 القاهرة

- أسوان (روسي) هو الساعة 20.20.