خبيرة «تخطيط استراتيجي» تطالب بإنشاء قاعدة معلوماتية لتحديد حجم التضخم الحقيقي

قالت ريهام الدسوقي، استشاري الدراسات والتخطيط الاستراتيجي، إنَّه لابد من إعداد إطار لأسعار الفائدة لأننا لا نتعامل بها بشكل أساسي، مطالبة بإعداد قاعدة معلومات لمعرفة حجم التضخم الحقيقي في الوقت الحالي.

وأكّدت خبيرة «التخطيط الاستراتيجي»، خلال كلمتها في جلسة التضخم وغلاء الأسعار المندرجة ضمن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أنَّ تحركات الأسعار الحالية لها نتائج كثيرة ومنها عدم الرقابة الكافية للأسواق، وتغير سعر الصرف للنقد الأجنبي واحتكار التجار للسلع.

استراتيجية ممنهجة للسلع

وأشارت إلى أنَّه لابد من طرح استراتيجية ممنهجة ومعلنة للسلع تحافظ على التجار والمستهلكين من خلال تعميم الفاتورة الإلكترونية ويكون السعر معلن على عبوة السلع بشكل عام.

وطالبت بضرورة عمل قاعدة بيانات للأشياء التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى خفض أسعار الجمارك على المستورد، مشيرة إلى أنَّه أيضًا لابد من أن يكون هناك منافسة وعمل مراكز تجميع للسلع للحفظ والنقل من محافظة لأخرى بشكل يحفظ تلك السلع ويقلل التكاليف.