«الأوقاف» تفتح باب التقديم للعمل عميدا للمركز الثقافي بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية عن الرابط الخاص بالتقديم للعمل عميدًا للمركز الثقافي بالبحر الأحمر.

فتح باب التقديم للراغبين في العمل

كشفت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل عميدًا للمركز الثقافي بالبحر الأحمر من بين الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراة ممن سبق لهم الإيفاد الدائم أو إيفاد شهر رمضان أو خريجي أكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الإعلان، على الرابط التالي: https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSdddOL0J2M.https://adminlive.elwatannews.com/viewform...

افتتاح المركز الثقافي في البحر الأحمر

وفي عام 2019 افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، المركز الثقافي للغات بمسجد الميناء الكبير بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة والذي يحمل اسم «مركز الثقافة الإسلامية لغات بالغردقة»، وذلك لتعريف السائحين بسماحة وتعاليم الإسلام من خلال توفير كتيبات وسي ديهات من عدة لغات.