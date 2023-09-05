«شكري»: ناقشت مع وزير خارجية اليابان الأزمات الدولية وتداعياتها

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إنه تبادل مع نظيره الياباني الرؤى حول العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكانت النقاشات إيجابيةً وبناءةً.

أضاف «شكري»، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات، ولا سيما التبعات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الدول النامية».

وتابع وزير الخارجية: «تباحثنا كذلك بشأن العديد من القضايا الإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واليمن، كما أطلعت وزير الخارجية الياباني، على الاتصالات والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر، اتصالا بالشأن السوداني، وفي مقدمتها قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر في يوليو 2023».