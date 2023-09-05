لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون ميداليات في بطولتي إفريقيا للكاراتيه والخماسي

حققت اللاعبة ملك خالد مصطفى إسماعيل لاعبة نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية بعد مشاركتها ضمن قوام المنتخب القومي للخماسي الحديث ببطولة أفريقيا التي نظمت فعالياتها بجمهورية مصر العربية، ونجحت اللاعبة بذلك الإنجاز في حجز بطاقة التأهل المباشر لأوليمبياد باريس 2024، كذلك المساهمة في تحقيق مصر المركز الأول على مستوى البطولة الأفريقية لفرق السيدات.

وفى سياق متصل حقق لاعب نادي طلائع الجيش عبد الله ممدوح حنفي إنجازا جديدا للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في مسابقات وزن 75 كجم بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي للكاراتيه المشاركة في منافسات بطولة أفريقيا تحت 21 عاما والتي أقيمت فعالياتها بمدينة كازابلانكا بالمغرب وأسهم تحقيق ذلك الإنجاز في تصدر اللاعب للتصنيف العالمي لميزان 75 كجم.

كما حقق لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين ضمن البعثة ذاتها 11 ميدالية متنوعة (5 ذهبيات – 5 فضيات – 1 برونز) من إجمالي رصيد البعثة المصرية والذي وصل إلى 37 ميدالية، مما أسهم في حصول مصر على المركز الثاني بمجمل مسابقات البطولة.

وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبي المؤسسات العسكرية الرياضية بعد قدرتهم على التفوق وتحقيق المراكز المرموقة بكل البطولات التي شاركوا بها، مؤكدة حرصها على تقديم كل أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على رفع العلم المصري خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.