أعضاء برلمان النشء والشباب بفوة في زيارة لقرى حياة كريمة بمطوبس

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني، بمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، زيارة خاصة لقرى «حياة كريمة» بمركز مطوبس، شملت تفقد عدد من مشروعات المبادرة بالقرى، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صيف شبابنا»، بمشاركة 20 شابا وفتاة من أعضاء الشُعب البرلمانية بمراكز الشباب.

الارتقاء بمستوى الخدمات

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية، حيث نجحت في توفير كل الخدمات الحكومية للمواطنين، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، مشيراً إلى زيارة أعضاء برلمان النشء والشباب لمكتب البريد و الوحدة الصحية ومدرسة قرية «الداويدة»، ومركز شباب الروضة بقرية بني بكار.

برامج صيفية للشباب

وأشار «محروس» إلى أن تلك الرحلات المعرفية للنشء تُقدم من خلال برامج إدارة البرلمان والتعليم المدني ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، بإشراف مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.