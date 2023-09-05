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مع تغيير الفصول.. نصائح للأمهات لحماية الأطفال وتقوية مناعتهم

كتب:

غادة شعبان
08:07 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
تغيير الفصول على الأطفال

تغيير الفصول على الأطفال

مشاكل صحية كثيرة يتعرض لها العديد من الأطفال نتيجة تغيير الفصول ودرجات الحرارة، ما يجعلهم يذوقون آلام وأوجاع تفوق أعمارهم، ما يجعل الأمهات تحاول الوصول لحلول فعالة وطبيعية تساعد على تخفيف تلك الحالة ولكن هناك بعض الأخطاء التي يقعون بها وتؤثر على الأبناء بشكل كبير، والتي يجب تجنبها وحذر منها أطباء الأطفال حتى لا تجعلهم يلجأون للحجز داخل غرف المستشفيات والتردد على مختلف الأطباء والتخصصات، ولمعرفة كيفية التغلب عليها، يمكن من هنا.

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