وفد التنسيقية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، بحضور رئيس الجمهورية.

وتناولت الجلسة الافتتاحية عرض مشاكل الزيادة السكانية في وجه التنمية والجهود المصرية في مواجهتها.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتم خلال المؤتمر الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

وضم وفد التنسيقية كلا من؛ أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، رامي عبد الباقي، محمد غنيم، محمد عبد الخالق، محمد أبوالنور، زوسر تيتو، إيهاب نبيل، نور حته، أحمد سعيد فهيم.