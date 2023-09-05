فعاليات مختلفة لحزب الشعب الجمهوري بالمحافظات.. تعرف عليها

قامت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بني سويف بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وشركة فارما سويد للأدوية البيطرية، بتنظيم قافلة علاجية بيطرية لتقديم الكشف المجاني لأكثر من 150 رأس ماشية من «الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والخيول»، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين ودعم صغار المزارعين، بالإضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية.

مناقشة خطة عمل الحزب خلال شهر سبتمبر الجاري

وقامت أمانة محافظة أسيوط بعقد الاجتماع التنظيمي الشهري؛ إذ جرى استعراض ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس من فعاليات ومبادرات، وكذلك مناقشة خطة عمل الحزب خلال شهر سبتمبر الجاري، واقتراحات أعضاء هيئة المكتب، بجانب مناقشة استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة وعمل تدريب سياسي لشرح إدارة الحملات الانتخابية وإقامة ندوات توعوية في المراكز لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وفي سياق متصل، جرى افتتاح أمانة أبوتيج، التابعة لمحافظة أسيوط، وذلك للعمل على انتشار الحزب في جميع قرى ومراكز أبوتيج وتوسيع نطاق العمل السياسي عن طريق إنشاء وحدات حزبية جديدة لضم كوادر سياسية من جميع فئات المجتمع المختلفة وترسيخ العمل السياسي على أرض الواقع.

وقامت أمانة محافظة الفيوم، بعمل ندوة عن الشباب وريادة الأعمال بمركز سنورس، تناولت التحدث عن أهمية تنمية مهارات الشباب في ريادة الأعمال، وفي الختام تم تقديم دروع من أمانة الحزب للشباب المشاركين بالندوة تحفيزًا لهم.

أوائل الثانوية العامة والأزهرية

كما قامت أمانة مركز سنورس أيضًا، بتنظيم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بالمركز السالف ذكره، بلغ عدد الحضور بها نحو 50 شخصا من أوائل الطلبة وذويهم، وتقديم دروع ومكافأة مالية لـ15 طالبا تشجيعًا لهم على تفوقهم.

وفي السياق ذاته، نظمت أمانة محافظة كفر الشيخ احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني على مستوى مركز سيدي سالم.

كما جرى تنظيم ذات الفعالية وتكريم أوائل الخريجين بقرية المنشية الجديدة في محافظة كفر الشيخ.

على الجانب الآخر، قامت أمانة محافظة كفر الشيخ أيضًا، بتنظيم وفد شعبي من قيادات الحزب «أعضاء هيئة مكتب مركز سيدي سالم- بعض تجار سيدي سالم - بعض المواطنين»؛ وذلك لمقابلة رئيس المدينة لعرض تصور الحزب، ونقل آراء المواطنين ومعاناتهم من عدم وجود فتحات بالرصيف، بالإضافة إلى الاستماع لخطة السيد رئيس المدينة فيما يخص معالجة الأزمة المرورية بصورة عملية .