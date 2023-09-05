«الهجرة»: أوروبا قارة عجوز.. والشباب المصري مطلب عالمي

أكدت الدكتورة سارة مأمون معاون وزير الهجرة، أن مصر لديها تجربة مميزة في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة «cbc»، إن مشروع المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة يستهدف توفير فرص عمل آمنة، معقبة: «نعمل في 14 محافظة من ضمن المحافظات المصدرة للهجرة من خلال التوعية، ونسعى لتوفير فرص عمل آمنة للشباب بعد تدريب وفقًا للمعايير الأوروبية».

أوروبا قارة عجوز

وشددت على أن الشباب المصري مميز ولديه قدرة عالية على اكتساب المهارات المختلفة وهم مطلب للعديد من الدول العالمية، مضيفة: «أوروبا قارة عجوز، وسن المعاش بها مرتفع جدًا، والشباب منخفض للغاية في حين أن أعداد الشباب في مصر كبيرة ولديهم الفرص في الدول العربية والأوروبية، ونسد الفجوة الخاصة بأسواق العمل الأوروبية، مع توفير فرص آمنة للشباب المصري».

اهتمام دولي بمبادرة مراكب النجاة

وذكرت أن مبادرة مراكب النجاة حققت اهتماما دوليا كبيرا، ومسؤولو الحكومة القبرصية أشادوا بتجربة المركز المصري الألماني، ودول كثيرة في القارة الأوروبية أثنت عليه أيضا.