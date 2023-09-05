تفاصيل حادث إطلاق نار في محطة حافلات بألمانيا.. «جدال وأعيرة في الهواء»

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية، عن إطلاق رجل عمره 42 عاما، النار في الهواء من مسدس كان يحمله، داخل محطة الحافلات في فوبرتال.

تحرك الشرطة الألمانية

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما وصل أول ضابط شرطة إلى محطة الحافلات، كان الرجل لا يزال يسير عبر الرصيف، وتم إغلاق المكان بالكامل مع الطلب من الجميع مغادرة المحطة على الفور.

واقترب اثنان من ضباط الشرطة، وهما مسلحان ببنادقهما، من الرجل وصرخا عليه لإسقاط البندقية والاستلقاء على الأرض.

وتابعت: «لحسن الحظ، استمع المهاجم إلى الضباط واتبع التعليمات، وسرعان ما تغلب ضباط الشرطة على المشتبه به وربطوا ذراعيه ووضعوه في سيارة دورية وتم نقله إلى مقر شرطة فوبرتال للاستجواب».

إطلاق نار داخل محطة حافلات في ألمانيا

وعند نحو الساعة 5:55 مساء اليوم، دخل 3 رجال في جدال في محطة الحافلات، لسبب غير معروف، أخرج أحدهم مسدسه وأطلق النار في الهواء، وبحسب التقرير الأول، لم يصب أحد بأذى.