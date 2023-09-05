مبادرة الـ«1000 يوم الذهبية»: الإقبال على مراكز المشورة الأسرية فاق التوقعات

قالت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف على مبادرة الـ«1000 يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، إن المبادرة استهدفت 10 محافظات حتى 30 مارس 2024، ثم باقي المحافظات حتى 2025، مشيرة إلى أن الشعب المصري بحاجة لمن يهتم ويحترم خصوصيته.

إقبال كبير على مراكز المشورة الأسرية

وقالت خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، إنه يجري تدريب الشباب على سبل تقديم المشورة الأسرية، وهناك تجاوب كبير.

وذكرت أن هناك إقبالا كبيرا على مراكز المشورة الأسرية بشكل فاق التوقعات، مشددة على أن الأسر المتوسطة قادرة على توفير 45% من دخلها الشهري إذا اهتمت بنفسها.