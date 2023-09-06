«يخلق من الشبه أربعين»..ما علاقة لاعبة ماميلودي صن داونز بـ رونالدينيو؟

«يخلق من الشبه أربعين»، مقولة ربما تطابقت معانيها مع لاعبة ماميلودي صن داونز، ميشي مينيز، في فريق كرة القدم النسائي، مع لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو، التي خطفت الأنظار وأصبحت محور حديث جمهور الكرة المستديرة، بسبب تشابهها الكبير في الملامح وطريقتها الاستثنائية في منطقة الهجوم.

العديد من التعليقات تلقتها لاعبة كرة القدم، التي تشابهت في ملامحها مع لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو، حتى أصبح الجميع يبحث عن أهم المعلومات عنها، والتي يمكن معرفتها من هنا.