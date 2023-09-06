ماجد الكدواني: اشتراكي في «الاختيار» شرف ليا وتجربة سُجلت في التاريخ

كشف الفنان ماجد الكدواني، عن كواليس فيلم «نادي الرجال السري» الذي جمعه مع الفنان كريم عبدالعزيز بعد غياب 17 عاما، قائلا إنهما التقيا مجددا في هذا العمل ولكن بشكل أنضج، حيث قدم قبلها «كريم» فيلم «الفيل الأزرق 2»، بينما هو قدم قبلها فيلم «تراب الماس».

«نادي الرجال السري» كانت عودة مهمة

وأضاف ماجد الكدواني، خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أن المخرج مروان حامد طلب منهما بتقديم أعمال كوميديا، وبالفعل قدما «نادي الرجال السري»، والذي كان بمثابة العودة المهمة، كما قدما سويا بعد ذلك فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين».

تجربة «الاختيار» ستبقى للتاريخ

وعن التقائهما في مسلسل «الاختيار»، أشار إلى أن المخرج بيتر ميمي تواصل معه ورحب بالاشتراك في المسلسل، وهذه تجربة عظيمة سجلت وستبقى للتاريخ، وكريم عبدالعزيز قدم الدور من كل قلبه وأعصابه، «شرف ليا اشتراكي في المسلسل، وفخور بالتجربة، وحسيت بإحساس مهيب».