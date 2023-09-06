تكريم 250 معلما مثاليا وعدد من المحالين على المعاش في المنيا

كرمت اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، 250 معلما مثاليا، بينهم عدد من المحالين على المعاش؛ وذلك تقديرا لدورهم في تربية وتعليم الطلاب والتفاني في العمل وحسن سير العملية التعليمية.

وأقيم حفل التكريم تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور علي عبد السلام رئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تكريم معلمين ومعلمات في حفل بالمنيا

وشهد حفل التكريم تقديم درع الوفاء والإخلاص على روح المعلم الراحل حسن فرغلي، ثم تقديم الدروع للموجهين الأوائل والمعلمين والمعلمات تكريما لدورهم الكبير في تعليم وتنشئة الأجيال، وجرى تقديم عدد من الفقرات الفنية للطلاب الموهوبين في الشعر والغناء لفريق كورال الفرقة القومية للمايسترو عصام الشاذلي وبعض العروض الفنية لفريق استعراضات نجوم بكره.

كما شهد الحفل تكريم مدير مدرسة تلة الثانوية المشتركة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك لتفوق الطالب كيرلس نوناي يعقوب فانوس الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمجموع 402 درجة شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، كما جرى تكريم الطالب كيرلس.

نقابة المعلمين مظلة تحمي وتصون حقوق أعضائها

وقال الدكتور علي عبد السلام رئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، إن نقابة المعلمين تبقى مظلة تحمي وتصون حقوق المعلمين، وصاحبة الريادة في تكريم أعضائها من المعلمين والمعلمات الذين أفنوا عمرهم في التربية والتعليم، وكانوا مثل الحصن العالي لحماية قيم الوطن وصون كرامته، وقدموا عمرهم في خدمة رسالة تربية الأجيال، وحملوا مشاعل المعرفة والمبادئ والقيم السمحة وحرصوا على استمرار المسيرة الإنسانية لهذا الشعب العظيم.

ونقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تحيات اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم، وخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب لكل معلم ومعلمة زرعوا الخير في أبنائهم وطلابهم.