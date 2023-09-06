تحليق 15 رحلة بالون طائر تقل 350 سائحا بالأقصر 

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم، تحليق 15 رحلة بالون طائر على متنها 350 سائحا من مختلف الجنسيات.

استقرار في الظروف الجوية

وأوضح مصدر مسؤول في البالون الطائر، أن الأقصر تشهد استقرارا في الظروف الجوية انعكس على نشاط البالون الطائر، الذي يشهد رواجا ملحوظا خلال الموسم الصيفي الذي عادة ما يكون ضعيفا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

سياحة المغامرات

وأشار المصدر إلى أن البالون الطائر مصنف ضمن سياحة المغامرات والتي يفضلها السائحون لأنها تغذي فيهم روح المغامرة والإثارة، إذ يعتمد البالون في تحليقه على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، ويقلع من مكان محدد وهو المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت، ولكن يهبط في مكان يختلف كل مرة باختلاف اتجاهات الرياح، فتارة يهبط في الغرب وأخرى بالشرق وكذلك الجنوب.

رؤية شروق الشمس

وتابع أن رحلة البالون تستغرق 35 دقيقة، يستمتع خلالها السائح بمشاهدة المعالم الأثرية الموجودة في البرين الغربي والشرقي، ورؤية شروق الشمس الذي يعد أمتع ما يرى السائح على ارتفاع 3000 قدم، وتهبط في السابعة صباحا قبل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح.

المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.