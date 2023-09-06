بعد تجربة النظام في جهتين.. هل تعمم الحكومة «العمل من المنزل»؟

تريد بعض الجهات والوزارات الحكومية مواصلة تطبيق القرار الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واتباع نظام العمل من المنزل الأحد من كل أسبوع، وستستمر هذه التجربة لمدة 6 أشهر إذا حددها المجلس، مع تشكيل لجنة لدراسة نتائجها وفحصها.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل تجربة تطبيق نظام العمل من المنزل، مع الكشف عن الجهات التي تتبع هذا النظام، على سبيل التجربة.

تفاصيل تجربة تطبيق نظام العمل عن بُعد

وقع اختيار مجلس الوزراء على جهتين حكوميتين في الجهاز الإداري للدولة، لتطبيق موظفيها نظام العمل من المنزل «أون لاين»، وهما الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ سيكون نظام العمل عن بعد على سبيل التجربة لمدة 6 أشهر، ومقرر للتجربة أن تكون من يونيو 2023 حتى نهاية ديسمبر 2023، أي أنَّه في حال نجاح التجربة سيتمّ تطبيقها بداية من يناير 2024.

وقالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه عند نجاح تجربة العمل من المنزل للجهتين المذكورين سلفًا، سيتمّ تعميم النظام في بعض الوزارات والجهات، بشكل تدريجي بحسب طبيعة وظروف كل بيئة عمل، ولدة 3 أيام من المنزل فقط.

نظام العمل من المنزل ناجح

وعلق وزير التنمية المحلية السابق الدكتور هاني محمود، على نظام العمل من المنزل، موضحًا أنه نظام ناجح في كثير من الدول، وتم اتباعه عند ظهور فيروس كورونا، منوهًا أنه كان له نتائج معنوية ومادية جيدة، موضحًا أنَّ مجلس الوزراء اختار وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لأنهما يتمتعان ببنية تحتية تكنولوجية تساعد كثيراً على نجاح هذا النظام، جاءت هذه التصريحات في لقاء تلفزيوني له.