«التموين»: الأرز موجود بوفرة وسعر مخفض في 1300 مجمع استهلاكي

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ كميات الأرز موجود بوفرة في 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، بسعر مخفض لأي مواطن، عن أسعار الأرز في السلاسل التجارية والسوق المحلية.

سعر الأرز في مجمعات التموين

وأكّدت وزارة التموين أنَّ سعر الأرز الذي يتم ضخه في مجمعات ومنافذ التموين والسيارات المتنقلة يتراوح من 20 حتى 22 جنيهًا لكيس الأرز الأبيض وزن كيلوجرام، منوهة إلى أنَّ المواطن له حق شراء الكمية التي يرغب فيها من الأرز دون التقيد بكميات محددة.

قائمة السلع التموينية

فيما ضمت قائمة السلع التموينية الأرز بسعر 12.60 جنيه لأصحاب البطاقات التموينية، إذ يتمّ صرف الأرز في التموين لحاملي البطاقات الذين يتوفر لهم فارق نقاط الخبز ويتم من استبدالها بأي سلع من السلع المتوافرة لدى البقال.

زراعة الأرز

وأوضح الدكتور علي المصيلحي، توافر احتياطي آمن من مخزن الأرز، قائلا: «لدينا ما يكفينا من الأرز لنحو 3.3 شهر»، وسنحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز، مع قرب موسم الحصاد الجديد في سبتمبر المقبل.

ويشهد العام الجاري زراعة أكثر من 1.6 مليون فدان أرز، فيما يبلغ حجم الاحتياطي المتوافر من الأرز حوالي 3.3 شهر.