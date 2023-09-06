«بانورما البحر» تجذب السياح لمشاهدة سحر وجمال الغردقة (صور)

يتوافد آلاف السياح على هضبة الغردقة بكورنيش فلفلة بمدينة الغردقة لمشاهدة بانورما البحر من أعلى مكان في الغردقة حيث السحر والجمال ورؤية الجزر البحرية ومجرى المراكب السياحية ومعالم الغردقة، وذلك ضمن رحلة السيتي تور وهي رحلة اليوم الواحد التي تنظمها شركات السياحة وتلقى قبول وإعجاب السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية والذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية في مشهد بانورمي لا يتكرر الا في الغردقة.

بانورما البحر بالغردقة

كشف بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» عن أن رؤية بانورما الغردقة أصبحت مطلبا ضروريا ضمن برنامج رحلات السيتي تور، التي تنظمها شركات السياحة ضمن جولة اليوم الواحد والتي تشمل مشاهدة معالم الغردقة.

الغردقة مدينة السحر والجمال

وأشار أبو طالب إلى أن رؤية بانورما الغردقة من أعلى نقطة في هضبة الغردقة بمنطقة كورنيش فلفلة تجذب السياح الأجانب من مختلف الجنسيات حيث الاستمتاع برؤية الجزر البحرية والمراكب السياحية في المجرى السياحي، بالإضافة إلى معالم الغردقة الأخرى.

َوأضاف أبو طالب، أن السياح يحرصون على توثيق تلك اللحظات الساحرة بالتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يصدر صورة إيجابية عن السياحة على شواطئ الغردقة والاستقرار الذي تنعم به مصر.

رحلات السيتي تور

وأضاف عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الغردقة تجذب آلاف السياح الأجانب لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية هائلة جعلتها محط أنظار العالم، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن شركات السياحة تحرص على عمل برامج للسياح بهدف التعرف على المعالم السياحية بالغردقة، وتعرف باسم الستي تور، وهي جولة اليوم الواحد.

وأشار إلى أن انطلاق رحلات السيتي تور في الثامنة صباحا، وتبدأ جولتها بهضبة الغردقة بمنطقة كورنيش فلفلة لمشاهدة بانورما البحر ثم إلى منطقة الصيادين وزيارة حلقة السمك ثم «الأزق» وهي ورش تصنيع السفن والمراكب وزيارة مسجد الميناء الكبير لمسجد أهم الآثار الإسلامية بالمدينة ثم زيارة كنيسة الأنبا شنودة ومسجد عبدالمنعم رياض بالغردقة.