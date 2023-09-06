مصرع 3 أشخاص في حادثين بالغربية

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حوادث طرق متفرقة بمدن ومراكز محافظة الغربية، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وانفجار إطار سيارة خلال إصلاحها، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الحادث الأول

شهد طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي، حادث انقلاب دراجة نارية (موتوسيكل)، أمام كارليتو طنطا، وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود إشارة من مستشفى طنطا الجامعي بوصول كلٍ من: عبد الله محمد المغربيي، 22 سنة، وعبد الرحمن أشرف عبد العاطي أبو زيد، 19 سنة، مقيمين بمدينة السنطة، جثتين هامدتين.

وتبين من التحريات والمعاينة أن السبب وراء الوفاة حادث سير مرورع دراجة نارية كانا يستقلاها، أمام كارليتو، بطريق طنطا - الإسكندرية الزراعي، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

تفاصيل الحادث الثاني

لقي شخص يدعى علاء رمضان، مقيم قرية بنوفر مركز كفر الزيات، مصرعه، أثناء إصلاحه إطار السيارات، إذ أنه يعمل في إحدى ورش السيارات، وخلال ذلك انفجر إطار السيارة، ما أسفر عن مصرعه، دون وجود شبهة جنائية في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.