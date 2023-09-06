«مياه القناة»: تنفيذ 95% من أعمال مشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، الانتهاء من 95 % من أعمال مشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب، بالتزامن مع قرب افتتاح المشروع.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنه جرى الانتهاء من إنشاء معدية دفع موجه على ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو صوير بطول 300 متر، وإنشاء معدية دفع موجه على ترعة الكيلو 5 طريق الإسماعيلية القاهرة بطول 150 مترا.

إنشاء 3 معديات على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بمنطقة المنايف

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تنفيذ معدية دفع موجه أمام مدينة اللقاحات بطول 270 مترا، والانتهاء من إنشاء ثلاث معديات على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بمنطقة المنايف دائرة مركز أبو صوير الأولى بطول 130 مترا، والثانية على ترعة الكيلو 7 بطول 370 مترا، والثالثة بمنطقة 6 أكتوبر بطول 200 متر.

«عصمت»: أتابع يوميا جميع الأعمال بمشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال

وأشار «عصمت» إلى متابعته يوميا جميع الأعمال بمشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع.

ولفت إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من 95% من مد الشبكات، والذي يبلغ طوله 18 كيلومترا من محطة مياه المستقبل؛ لتغذية المدينة بمياه الشرب، بالتنسيق مع كافة المرافق الأخرى كالغاز الطبيعي، الكهرباء، والاتصالات.

وأكد أن الشركة ملتزمة بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمشروع باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية.