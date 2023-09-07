يتميز مواليد برج العذراء بالحرص الشديد، ولديه قدرة عالية على تحمل الأعباء والضغوطات، ويتمتع بقدر كبير من الحماس تجاه العمل، لا يمل ولا يستسلم بسهولة.

كما يوحي مظهر مواليد برج العذراء الخارجي بالهدوء وعدم المبالاة، ولكنه صادق في أحاسيسه ومشاعره.

وتوضح «الوطن» فى السطور التالية، حظك اليوم برج العذراء الخميس 7-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي،بحسب الموقع الخاص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم ،يمنحك استعدادا لبدء فصل جديد من حياتك، وتبدو ساحرا وجذابا في عيون الآخر

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم يساعدك على تنظيم نفقاتك كما تكون ذكيا في التخطيط لمستقبلك وتعرف مصلحتك جيدا، وتستطيع أن تراجع حساباتك بذكاء وقد تقوم بتنمية حالتك المادية.