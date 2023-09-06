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طبيبة توثق أجمل اللحظات مع والديها: «عندي 40 سنة ولسه بيوصلوني للمحطة»

كتب:

آية أشرف
05:18 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
طبيبة لحظات الوداع مع والديها

طبيبة لحظات الوداع مع والديها

وثقت الدكتورة شيماء أبي الدرداء، خريجة دفعة 2007 بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، لحظات مؤثرة لوالديها على مدار 13 عاما، إذ يحرصان على توصيلها لمحطة القطارات وتوديعها على الرغم من مرور الزمن ووصولها لعمر الـ40. 

وسردت الطبيبة لـ«الوطن» تفاصيل يوم مؤثر عند استلام تكليفها بالصعيد، وتركها الإسكندرية مسقط رأسها. 

ولمعرفة قصة مؤثرة لصورة طبيبة مع والديها في محطة القطار.. اضغط هنا 

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