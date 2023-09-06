عضو بـ«المهندسين» يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة حول الدراسة 4 سنوات بكليات الهندسة

قال الدكتورعبد الفتاح هاشم، عضو لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، إن اللجنة تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة اللائحة التي تنص على أن الدراسة في كلية الهندسة تكون 4 سنوات بدلا من 5 سنوات، وبناء عليه يتم تحديد موقف النقابة.

التعليم الهندسي

وأوضح «هاشم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقابة لا تقف ضد التغيير أو الجودة أو الأنظمة المختلفة لكنها تبحث عن التعليم الصحيح للمهندس، وفيما يخص مسألة الأربع سنوات أنها تطلب بعض الأمور التي قد لا تكون موجودة في كل الكليات، وفقا للمعايير العالمية، ومن ضمنها أن كل 25 طالبا يكون له هيئة تدريس، ومشرف أكاديمي، وهذا غير متوفر في كل الجامعات، كما أن هذا القرار يحدث تفاوت بين الجامعات وبعضها، بسبب القبول الجغرافي الذي يُحدد وجود الطلاب في الجامعات المختلفة.

لجنة التعليم الهندسي

ولفت عضو لجنة التعليم الهندسي، إلى أن مشاركة الجميع في هذا الأمر مهمة ويجب أن يتفاعل المعنيون بهذا الأمر بحيوية وجدية، لأن أنظمة التعليم في الجامعات هي التي تُحدد عدد الخريجين من كل جامعة وبالتالي وضعهم في النقابة، لافتا إلى أنه يتم مشاركة كل هذه الأمور في الاجتماع المقبل.