الأورمان تواصل مبادرة «خير بالتقسيط» في كفر الشيخ.. «أكشاك وبضاعة»

واصلت جمعية الأورمان في محافظة كفر الشيخ، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي، تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة، لاستهداف الأسر الأكثر احتياجا، من خلال تسليمهم أكشاك مجهزة بالبضاعة وأجهزة «ديب فريزر»، وتوصيل عداد الكهرباء، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى في المحافظة.

مبادرة «خير بالتقسيط»

و«خير بالتقسيط» مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين، لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، حيث تقوم على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي، من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وتسعى الجمعية لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة، كما لها دور فاعل عن أهمية المشروعات في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، والمساهمة في بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة.

خدمات إنسانية

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفرالشيخ، في بيان اليوم، أن جميع هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة، بمبلغ 500 جنيه لمدة 36 شهرا، ليستطيع الجميع المساهمة في دعم مشاريع التمكين الاقتصادى، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأشار إلى أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية، حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك، وهي رخصة كشك، وصورة بطاقة الرقم القومي، وبحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية موجه للأورمان، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم، وبعد ذلك يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة وديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء، ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية، ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية بكفرالشيخ، والكائن بدوران 47 - الضرائب خلف أسواق عماد الدين الجديدة - أعلى محل البراء للأدوات الصحية.