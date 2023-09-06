أمين الفتوى: لا مانع شرعا من تقبيل الميت عند توديعه

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد عبر قناة الناس، جاء فيه ما حكم كشف وجه المتوفى لتقبيله وتوديعه وهل يصح ذلك بعد التكفين؟

حكم تقبيل الميت وتوديعه

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «لا مانع شرعًا من الدخول على الميّت وكشف وجهه لتقبيله وتوديعه؛ سواء في ذلك الأقارب والأحباب»، يستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت».

وأضاف أن تقبيل الميت يعتبر من هدي السنة النبوية المشرفة، وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم.