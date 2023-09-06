السيطرة على حريق في منزل بالفيوم بسبب ماس كهربائي دون إصابات

اندلع حريق هائل في أحد الطوابق بمنزل مكون من 3 طوابق بحي «الصيفية» بمدينة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمنزل، والذي تسبب في اشتعال النيران في محتويات المنزل بسرعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه واتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بحي الصيفية بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، وتحديدًا في الطابق الثاني من المنزل.

السيطرة على الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، حيث جرى إخماد النيران دون وقوع أيّ خسائر في الأرواح البشرية، أو إصابات، وقبل أن تمتد إلى باقي الطوابق أو العقارات المجاورة.

ماس كهربائي السبب

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ ماسا كهربائيا في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، وأنّ الحريق قضاء وقدر، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.