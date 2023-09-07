«النقل» تكشف جهود حل مشكلة تكدس الشاحنات على مينائي أرقين وقسطل البريين

كشفت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، جهود حل مشكلة تكدس الشاحنات على مينائي أرقين وقسطل البريين، موضحة أنّ التكدس يرجع إلى البطء في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة في أرقين وأشكيت السودانية، وعدم تناسب ساعات العمل بالموانئ المصرية «أرقين– قسطل» 24 ساعة يوميا، مع توقيتات العمل بالموانئ السودانية من 4 لـ5 ساعات يوميا.

تقليل الإجراءات وزمن الإفراج

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أنّه يتوافر بالموانئ المصرية «أرقين – قسطل» أجهزة الكشف «X-RAY»، وغيرها من الأجهزة الحديثة التي تساهم في تقليل الإجراءات وزمن الإفراج داخل الموانئ المصرية، لافتة إلى أنه تم تنفيذ زيارة ميدانية مؤخرا من خلال لجنة برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالدولة، لمنفذ أرقين البري علي الحدود المصرية السودانية، لمتابعة جهود الدولة في تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للسائقين المصريين، وكذلك زيارة منطقة المحايد بين الميناء المصري والميناء السوداني، للوقوف على الإجراءات والتسهيلات المقدمة من الجانب المصري إلي السائقين المصريين وإلي الجانب السوداني.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على التنسيق بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومحافظة أسوان، تم تنفيذ عدد 2 منطقة لوجيستية مصغرة بوادي كركر ومدينة أبو سمبل، لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلي دولة السودان، حيث تشمل تلك المناطق على خدمات إعاشة متنوعة «كافيتريات – مناطق رعاية صحية– دورات مياه»، وتم تحديد نقاط إتصال بين المناطق اللوجيستية المشار إليها ومسئولي مينائي قسطل وأرقين، لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها مع عدم السماح لتحرك أي عربات بخلاف ذلك.

تقديم الدعم اللوجيستي

وأكدت أنه يتم تقديم الدعم اللوجيستي اللازم للسائقين بشكل يومي مستمر وعلى مدار الساعة في المنطقة مابين كركر وأبو سمبل وأرقين، وأبو سمبل وقسطل «مياه – مواد غذائية – دعم طبي»، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلى الجانب السوداني، لافتة إلى التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للمواني البرية والجافة من خلال مديري مينائي قسطل وأرقين ومينائي أرقين وأشكيت السودانيين، بهدف تسريع الإجراءات والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري حتي يمكن إدخال عربات أخرى.

ونوهت إلى أنه تم صدور تعليمات السماح بمبيت العربات المصرية داخل مينائي قسطل وأرقين المصريين، حال إنهاء إجراءاتها وعدم وجود مكان للانتظار في منطقة المحايد، وتنفيذ عدد 2 منطقة لوجيستية مصغرة بوادي كركر ومدينة أبو سمبل، لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلي دولة السودان، تشمل خدمات متنوعة لخدمة سائقي الشاحنات.