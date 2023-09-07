«تاج» يحقق 435 جنيها إيرادات في 24 ساعة.. وتوقعات برفعه من دور العرض

حقق فيلم تاج، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، تقدر بـ435 جنيها فقط، ومن المرتقب رفعه من جميع الدور العرض السينمائي خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار تحقيقه إيرادات ضعيفة للغاية، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم تاج، على مدار نحو 10 أسابيع عرض في السينما، بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، بنحو 45 مليون و303 ألف جنيه، فيما تصدر قائمة أفلام العيد فيلم بيت الروبي الذي تخطى حاجز 127 مليون جنيه.

قصة فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج في إطار يجمع بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال تاج وهو شخصية سوبر هيرو، يتمتع بمقومات خارقة للطبيعة لصالح الخير، يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم هارون الذي يستغل قواه الخارقة في الشر، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت وأزمات غير متوقعة.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.