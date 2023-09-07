انطلاق جلسات لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني اليوم

تنطلق بعد قليل، جلسات لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني في أسبوعه السادس، لمناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بصناعة السينما والدراما وتمكين الشباب.

لجنة الثقافة والهوية الوطنية

وتعقد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، اليوم، جلستين نقاشيتين بالتتابع، تحت عنوان «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية»، وتنعقد بالتوازي معهما جلستين متابعتين أيضا للجنة الشباب، حيث تناقش موضوعات التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

الجلسات النقاشية بالحوار الوطني

وتأتى الجلسات النقاشية، للحوار الوطني هذا الأسبوع، بعد إعلان إدارة الحوار توصيات المرحلة الأولى ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم خلال هذا الأسبوع استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، تحت شعار واحد وهو «المساحات المشتركة بين الجميع».