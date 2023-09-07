خطوات التسجيل في البرامج العامة والنوعية بـ«علوم المنصورة».. شروط القبول

أعلنت كلية العلوم في جامعة المنصورة، غلق باب الرغبات للطلاب الجدد الراغبين في التسجيل بأحد البرامج المفعلة، سواء كانت عامة أو نوعية داخل الكلية يوم السبت المقبل.

كيفية تسجيل الرغبات في برامج كلية العلوم جامعة المنصورة

ووفقًا للموقع الرسمي لكلية العلوم جامعة المنصورة، ناشدت الكلية، الطلاب الجدد بسرعة الانتهاء من تسجيل الرغبات قبل انتهاء الموعد المحدد 9 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً، وذلك وفقًا للخطوات الآتية:

- أولا الدخول إلى «بوابة الخدمات الطلابية» من خلال هذا الرابط

- يُدخل الطالب اسم المستخدم، والرقم القومي، وكلمة المرور وهي عبارة عن الرقم القومي للطالب، وبعد الدخول لأول مرة، يُطلب من الطالب تغيير كلمة المرور.

- ستظهر مجموعة من الأيقونات ومنها «التشعيب»، وبالضغط على الأخيرة، ستظهر قائمة بالبرامج العادية والنوعية المعلنة بالكلية.

شروط القبول بالبرامج العامة

- إذا كان الطالب علمي علوم، ستظهر له قائمة بالبرامج العادية المسموح باختيارها، وعددها 9 برامج: «الكيمياء والفيزياء، كيمياء، برنامج جيوفيزياء، برنامج جيولوجيا، الكيمياء الحيوية، كيمياء نبات، الميكروبيولوجي، الحيوان، الكيمياء والحيوان»، وتُرتب حسب الرغبة، وستخضع لتنسيق داخلي وفقًا للمجموع الكلي الحاصل عليه الطالب.

- إذا كان الطالب علمي رياضة، ستظهر له قائمة بالبرامج المسموح باختيارها، وعددها 5 برامج: «الرياضيات، الإحصاء وعلوم الحاسب، الفيزياء، الكيمياء، جيوفيزياء»، ويرتبها على حسب الرغبة، وستخضع لتنسيق داخلي وفقًا للمجموع الكلي الحاصل عليه الطالب.

البرامج النوعية بكلية العلوم جامعة المنصورة لعلمي علوم

الكيمياء الحيوية التطبيقية والبيولوجيا الجزيئية. الكيمياء والأدلة الجنائية. الفيزياء الطبية. جيولوجيا البترول والتعدين. البتروكيماويات وتطبيقاتها. التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها.

البرامج النوعية بكلية العلوم جامعة المنصورة لعلمي رياضة