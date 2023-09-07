الكشف على 1684 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

قافلة طبية مجانية في سمالوط

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 4 و5 من سبتمبر الجاري بقرية الشراينة بمركز سمالوط.

نفذت القافلة من خلال 8 عيادات متنقلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة، وجرى الكشف على 1684 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 205 حالة جراحة، 365 حالة أطفال، 289 باطنة، 85 نساء، 27 تنظيم الأسرة، 154 أسنان، 172 رمد، 276 جلدية، 111 أنف وأذن.

عقد ندوات تثقيف صحي للمترددين

وأوضح وكيل صحة المنيا، أنه جرى إجراء 167 تحليلا ًمتنوعا، و6 حالات أشعة سينية و77 كشف مبكر للضغط والسكر، و10 حالات خلع أسنان، وتحويل 18 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 165 مترددا لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.