«العربي للتنمية الاجتماعية» ينظم ندوة للتوعية بالأزمة الاقتصادية العالمية

نظم الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، برئاسة الدكتورة ريهام العاصي، ندوة مع أهالي منطقة «طرة الحطابة» بمحافظة القاهرة، وذلك بالتعاون مع أعضاء المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، تفعيلاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، للتوعية بكيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

حضور كبير من الأهالي

عقدت الندوة بحضور عدد كبير من الأهالي، للتوعية بكيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وحجم المجهودات الكبيرة التي تقدمها الدولة المصرية، كما تطرقت الندوة إلى أهمية تنظيم الأسرة وترشيد الاستهلاك والاهتمام بالتعليم والصحة، كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، وتم توزيع بعض الهدايا والكراتين الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً، على هامش الندوة.

القضاء الفقر والحفاظ على الهوية العربية

وقالت الدكتورة ريهام العاصي إن من أهم أهداف الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، تتمثل في القضاء على الفقر، والارتقاء بمستوى المعيشة داخل مجتمعاتنا العربية، والحفاظ على الهوية العربية، ورصد المشكلات الاجتماعية التي تواجه مجتمعاتنا، وإيجاد سبل لحلها، ولذلك نسعى دائماً إلى تشجيع ودعم جميع المشاريع التي تخدم المجتمع، وإيجاد حلول واقعية للقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة داخل بلداننا العربية.

وأضافت أن ذلك يأتي تضامناً مع مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل مستوى معيشي أفضل، وفي إطار توجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبوالغيط، والأمين العام المساعد، السفير حسام زكي، والوزير المفوض، محمد خير عبدالقادر, وذلك لتقوية أواصر المحبة بين الشعوب العربية، وتعميق مفهوم العمل العربي المشترك والتكافل بين الشعوب العربية.