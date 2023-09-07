تصرف مثير من صلاح بالساعات الأخير قبل غلق الميركاتو السعودي.. يتابع مسلسل عالمي

بينما يتحدث العالم عن مصير الدولي المصري محمد صلاح، قبل ساعات قليلة من إغلاق باب القيد بالدوري السعودي، في ظل العرض الخرافي من نادي اتحاد جدة السعودي، نشر اللاعب «ستوري» مثيرا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

صلاح يتجاهل الساعات الأخيرة قبل غلق الميركاتو السعودي

«فن التجاهل»، يبدو أن صلاح لا يجيد فقط لعب كرة القدم، بل هو موهوب أيضا في إثارة الجدل، إذ تجاهل اللاعب في آخر أيام الميركاتو السعودي المقرر أن يغلق في الـ12 مساء اليوم، كل الأخبار التي تنشر عنه.

هل حسم محمد صلاح موقفه من الاستمرار في ليفربول؟

صلاح الذي رفضت إدارة ليفربول التفريط في خدماته، خاصةً أن عقده يمتد حتى 2025، نشر مقطع مصور عبر حسابه على «إنستجرام» وهو يتابع مسلسل «Vikings»، والذي اعتبرته الجماهير تجاهلًا للأحداث الساخنة بشأنه في الساعات الماضية.

أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، رفضتها إدارة الريدز، متمسكة ببقاء هداف الفريق لمواصلة كتابة أسطورته داخل جدران ملعب أنفيلد، والتي بدأها في رحلة امتدت منذ 6 سنوات.

لم تنجح محاولات اتحاد جدة السعودي في استقطاب الفرعون المصري، وضمه إلى كتيبة النجوم الذي التحقه بالدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم العرض المغري التي تقدم به «العميد» للظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ31 عاما.

ويبدو أن مغامرة صلاح مع الريدز ستستمر لموسم إضافي على أقل تقدير، حال اتخاذه قرارا بالرحيل الموسم المقبل، بحسب التقارير الإنجليزية، وذلك إذا أراد خوض تحدٍ جديد بقميص مختلف في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل المحاولات المستميتة بالتحاقه بكتيبة نجوم الدوري السعودي مستقبلا.