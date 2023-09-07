معلومات عن أجمل مطار بالعالم.. «تصميم ولا في الخيال»

هناك العديد من الأماكن الغريبة حول العالم ذات الطبيعة المختلفة، الأمر الذي يجعلها محط أنظار الجميع، بينها مطار شانجي الدولي في سنغافورة، الذي يعد من أهم مراكز النقل الجوي في آسيا، ويعد واجهة حضارية للكثير من الوافدين من الخارج، كما يحتل مكانة كبيرة لدى كل المسافرين، لمرافقه الفريدة من نوعها، التي حولته إلى منطقة جذب سياحي شهيرة ومبتكرة تقع داخل موقع المطار.

يرجع تأسيس ذلك المطار منذ افتتاحه قبل 8 أعوام، وأصبح مجمعًا ترفيهيًا طبيعيًا كبيرًا معروف باسم «مطار جويل شانغي» في سنغافورة، وحظى على إعجاب جميع السكان المحليين والمسافرين وحتى أطقم شركات الطيران، وذلك لما يضمه من تصميمات معمارية لا مثيل لها، تشعرك وكأنك داخل غابة طبيعية ولست على أرض صالة عادية للسفر، وهو ما جعله يحصد لقب أجمل مطارات العالم لمدة 5 أعوام على التوالي.

مزايا مطار شانجي الدولي في سنغافورة

هناك مزايا عديدة لمطار شانجي الدولي في سنغافورة، إذ يعد في المقام الأول مركزًا تجاريًا تجاريًا ضخمًا، ويجد المسافرون داخله عددًا كبيرًا من العلامات التجارية الفاخرة التي تصطف على جانبي الممرات الطويلة للمحطات، إلى جانب إتاحة إماكن مخصصة للنوم فتجعل فرصة الحصول على نوم أكثر راحة أسهل من غيرها من المطارات.

ومن المزايا الأخرى لذلك المطار جاءت على النحو التالي:

- أماكن مخصصة للنوم أثناء فترات التوقف الطويلة أو التأخير أو إلغاء الرحلات أو المبيت.

- هناك عدد من الأماكن المخصصة للحصول على الراحة والنوم.

- يوجد بداخل المطار حديقة واسعة.

- توفر المطار الترفيه لزائرين المطار، والركاب والمترددين عليه من كافة النواحي.

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