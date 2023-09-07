«بلان انترناشيونال» تناقش خطتها التنفيذية بمشروع «صحتنا قرارنا» بالقليوبية

نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلي بكوم اشفين بمركز قليوب، بالتعاون مع جمعية النهضة والتنمية بنوب طحا، في شبين القناطر وهيئة بلان انترناشيونال ايجبت، ورشة عمل لأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لمشروع «صحتنا قرارنا» بمحافظة القليوبية، والممول من مكتب بلان بألمانيا، ومنظمة BMZ الألمانية.

وحضر الاجتماع إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور رمضان عرفة رئيس منتدى الداعمين لقضايا الصحة الإنجابية، والدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وإيمان إسماعيل مدير مكتب هيئة بلان انترناشيونال بالقليوبية.

الصحة والحقوق الإنجابية

قال خالد الدالي مسئول المشروع بمحافظة القليوبية، إن المشاركين من الأجهزة الحكومية، استعرضوا خططهم المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة، بعد اجراء مناقشات مستفيضة للخروج بخطة عمل لتحقيق المستهدف.

وأشار الدالي، إلى أن المشروع يؤكد على أن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية جزءًا لا يتجزّأ من حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

وتؤثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى العوامل البيولوجية وغيرها من العوامل الأخرى، على صحة المرأة الجنسية والإنجابية.

رفع الوعي بخدمات الصحة الإنجابية

وأشارت آية سعيد منسق مشروع «صحتنا قرارنا» بهيئة بلان، إلى استهداف رفع الوعي بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإمكانية الوصول إلى الرعاية الوافية، لإحداث تغييراً في حياة الأشخاص.

وتعتبر التوعية بالصحة الجنسية والإنجابية والخدمات المتصلة بها، وضمان معرفة الأشخاص بمثل هذه المواضيع أمراً له أهمية كبيرة، خاصةً لأنها تشمل طيفاً واسعاً من القضايا مثل «وسائل تنظيم الأسرة، ختان الإناث، العنف ضد الفتيات، الأمراض المنقولة جنسياً» وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وقال أحمد سعيد رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بكوم اشفين، إن لقاء اليوم يأتي تزامنا مع انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما لا يدع مجالا للشك، أن عمل منظمات المجتمع المدني، هو دور مكمل لدور الأجهزة الحكومية، خاصة في قضايا السكان والصحة الإنجابية.

وأوضح المستشار هاني عفيفي رئيس مجلس ادارة جمعية النهضة والتنمية بنوب طحا، إلى أن اختيار محافظة القليوبية لتنفيذ المشروع من بين محافظات الجمهورية، يؤكد أن المحافظة تسير على الطريق الصحيح في التصدى للمشكلة السكانية، وترسيخ مفاهيم الصحة الإنجابية، وبرعاية متميزة من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.

وفى نهاية اللقاء استعرضت اسماء سيد منسق المشروع بالقليوبية نتائج مجموعات العمل وقراءة اهم التوصويات والمقترحات. واشادت بالتعاون بين منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الشريكة فى مشروع صحتنا قرارنا وبين المؤسسات الحكومية المختصة فى هذا الملف الهام.