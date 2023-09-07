شخص يتبرع بجماجم بشرية لجمعية خيرية في أمريكا

وجدت منظمة خيرية في ولاية أريزونا، هذا الأسبوع، جمجمة بشرية داخل صندوق تم التبرع به، ويحتوي على العديد من الأشياء، وسط صدمة لدى العاملين في المؤسسة.

الجمجمة حقيقية

وتم إجراء التحليل لها وتبين أن الجمجمة حقيقيّة وبشرية، بعد أن اتصل موظف في موقع متجر التوفير في «جوديير» بالشرطة للتحقيق يوم الثلاثاء.

وحضر ضباط الشرطة إلى المنطقة، وأزالوا بقايا الهيكل العظمي، وعملوا على تحويلها إلى مركز طبي للتعرف على هويّة الجمجمة، التي لا تحتوي على الفك السّفلي، ولها تجويف واحد مملوء بعين زائفة.

تعليق الشرطة على الأمر

A Goodwill manager @ the Sarival & Yuma location reported finding what appeared to be a human skull in a donation box. GYPD transported it to the OME for investigation. Their initial findings confirm it is human & appears to be historic. It doesn’t appear to be linked to a crime. pic.twitter.com/nhNw7D9FZA — Goodyear Police Dept (@Goodyearpolice) September 6, 2023

وكشف متحدث باسم إدارة شرطة جوديير، أن الطبيب الشرعي أوضح أنّ الجمجمة بشرية، فيما علقت مسؤولة الإعلام بالشرطة، ليزا بيري: «يبدو أنّها تاريخيّة وقديمة ولا يبدو أنّ لها أي قيمة جنائية على الإطلاق، وما يعنيه ذلك هو أنه لا توجد جريمة مرتبطة بهذه الجمجمة».

وحتى الآن لاتزال هويّة المتبرع بالجمجمة مجهولة، ما يضيف لغزًا جديدًا إلى القضية.

ولاية أريزونا إحدى ولايات الزوايا الأربعة

ولاية أريزونا أو أرِزونَة ولاية في المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة، وهي جزء من غرب الولايات المتحدة والولايات الجبلية الغربية، وتعد الولاية السادسة من حيث المساحة والرابعة عشرة من حيث السكان بين الولايات الخمسين، عاصمتها هي مدينة فينيكس وأكبر مدينة فيها.

كما تُعد أريزونا واحدة من ولايات الزوايا الأربعة، ولديها حدود مع نيو مكسيكو، يوتا، نيفادا، كاليفورنيا، ودولة المكسيك، ونقطة واحدة مشتركة مع الزاوية الجنوبية الغربية من ولاية كولورادو.