شخص يتبرع بجماجم بشرية لجمعية خيرية في أمريكا

وجدت منظمة خيرية في ولاية أريزونا، هذا الأسبوع، جمجمة بشرية داخل صندوق تم التبرع به، ويحتوي على العديد من الأشياء، وسط صدمة لدى العاملين في المؤسسة.

وتم إجراء التحليل لها وتبين أن الجمجمة حقيقيّة وبشرية، بعد أن اتصل موظف في موقع متجر التوفير في «جوديير» بالشرطة للتحقيق يوم الثلاثاء.

وحضر ضباط الشرطة إلى المنطقة، وأزالوا بقايا الهيكل العظمي، وعملوا على تحويلها إلى مركز طبي للتعرف على هويّة الجمجمة، التي لا تحتوي على الفك السّفلي، ولها تجويف واحد مملوء بعين زائفة.

A Goodwill manager @ the Sarival & Yuma location reported finding what appeared to be a human skull in a donation box. GYPD transported it to the OME for investigation. Their initial findings confirm it is human & appears to be historic. It doesn’t appear to be linked to a crime. pic.twitter.com/nhNw7D9FZA